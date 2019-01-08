Отруєння в Солсбері: військові демонтують дах будинку Скрипаля

У будинку Сергія Скрипаля в Солсбері замінять дах, фото: The Telegraph

https://racurs.ua/ua/n116585-otruiennya-v-solsberi-viyskovi-demontuut-dah-budynku-skrypalya.html

Racurs.ua

У британському місті Солсбері військові почали демонтувати дах будинку колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля, який на початку березня 2018 року став жертвою отруєння.

Представники місцевої влади стверджують, що відповідні роботи триватимуть чотири місяці, повідомляє BBC.

Щоб не наражати здоров’я жителів міста на додаткову небезпеку, навколо будівлі спочатку встановлять будівельні риштування та спорудять захисний купол. Після цього група військових розбере та демонтує дах будинку й розташованого поряд гаража, а будівельне сміття вивезе.

Пізніше підрядники спорудять новий дах для будинку та гаража.

Усі ці роботи здійснять задля ретельного очищення території, на якій було здійснено хімічну атаку, від можливих залишків небезпечних речовин.

Отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії відбулося 4 березня 2018 року. Вважається, що нападники розпилили небезпечну хімічну речовину «Новичок» на дверну ручку будинку Скрипаля в Солсбері.

У здійсненні цього злочину британські правоохоронці підозрюють двох співробітників російської розвідки — Олександра Петрова та Руслана Боширова (ймовірно, справжні імена — Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга), які в той час перебували в Солсбері з нібито туристичною метою.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Скрипаль міг допомагати спецслужбам Іспанії боротися з російською мафією.