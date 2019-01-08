Суд скасував заборону Парубія на відрядження депутатів у пленарні тижні. Фото: рух "Чесно"

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Суд скасував заборону голови Верховної Ради України Андрія Парубія на відрядження народних депутатів у пленарні тижні.

Парламентар Сергій Власенко з фракції політичної партії «Батьківщина» оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва заборону депутатських відряджень у пленарні тижні, повідомляє «Судова влада України».

Окружний адмінсуд частково задовольнив позов народного депутата, скасувавши абзац розпорядження Ради «Про деякі питання дотримання прав, виконання обов’язків та посилення відповідальності народного депутата у Верховній Раді», у якому йдеться про неможливість здійснення відряджень депутатами у пленарні тижні, окрім відряджень для участі у офіційних парламентських делегаціях.

Окружний адмінсуд визнав протиправною відмову спікера у погодженні відрядженнь народних депутатів, зауваживши, що спікер не має права встановлювати обмеження у роботі народного депутата при виконанні парламентарем своїх повноважень.

Також було зазначено, що обмеження повноважень народного депутата України не можуть встановлюватись розпорядженням, оскільки воно не є нормативно-правовим актом.