Суд отменил запрет Парубия на командировки депутатов в пленарные недели

Суд отменил запрет Парубия на командировки депутатов во время пленарных недель. Фото: "Честно"

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Суд отменил запрет председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия на командировки народных депутатов во время пленарных недель.

Парламентарий Сергей Власенко из фракции политической партии «Батькивщина» обжаловал в Окружном административном суде Киева запрет депутатских командировок во время пленарных недель, сообщает «Судебная власть Украины».

Окружной админсуд частично удовлетворил иск народного депутата, отменив абзац распоряжения председателя Рады «О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата в Верховной Раде», в котором говорится о невозможности осуществления командировок депутатами во время пленарных недель, за исключением командировок для участия в официальных парламентских делегациях.

Окружной админсуд признал противоправным отказ спикера в согласовании командировок народных депутатов, отметив, что спикер не наделен правом устанавливать ограничения в работе народного депутата при исполнении парламентарием своих полномочий.

Также было отмечено, что ограничения полномочий народного депутата Украины не могут устанавливаться распоряжением, поскольку оно не является нормативно-правовым актом.