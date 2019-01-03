Геращенко заявила, что Семенченко незаконно использовал диппаспорт в Грузии. Фото: Политота

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Racurs.ua

Народный депутат Семен Семенченко в начале декабря находился в Грузии по личным делам, но пользовался дипломатическим паспортом, что является нарушением закона, заявила сегодня первый зампредседателя парламента Ирина Геращенко.

Информацией о визите Семенченко в Грузию с дипломатическим паспортом заинтересовались в Верховной Раде после распространения в СМИ данных о задержании шести граждан Украины во время спецоперации — их заподозрили в противоправном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Сначала сообщалось, что среди задержанных был и Семенченко, однако позже он сам опроверг эту информацию. Затем появились данные, что украинский парламентарий избежал задержания якобы из-за наличия у него дипломатического паспорта.

Поэтому Геращенко обратилась к спикеру парламента Андрею Парубию с запросом относительно командировки Семенченко в Грузию.

Согласно ответу Парубия, Семенченко не обращался за оформлением ему командировки в Грузию в декабре 2018 года. Также нардеп не сообщал о намерениях посетить эту страну с рабочим визитом.

В связи с этим Геращенко напомнила, что дипломатические паспорта разрешено использовать только во время официальных командировок. Для частных поездок народные избранники должны пользоваться биометрическими загранпаспортами. Использование диппаспорта в частных поездках является незаконным и нечестным, подчеркнула заместитель спикера Рады.

Как ранее сообщал «Ракурс», суд оставил под стражей шестерых задержанных в Грузии украинцев из окружения Семенченко, которые подозреваются в незаконном приобретении и хранении оружия.