Главные события 3 января: трое новых кандидатов в президенты, убийство военнослужащего УГО и китайский зонд на Луне

Наливайченко, Садовый, Каплин

https://racurs.ua/n116430-glavnye-sobytiya-3-yanvarya-troe-novyh-kandidatov-v-prezidenty-ubiystvo-voennoslujaschego-ugo.html

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Главные события 3 января в Украине касались предстоящих выборов президента, которые пройдут 31 марта. Также сегодня произошло убийство военнослужащего Управления госохраны.

В четверг партия «Самопомощь» официально выдвинула мэра Львова Андрея Садового кандидатом на пост главы государства. Кроме этого, лидер Социал-демократической партии, нардеп Сергей Каплин подал документы в ЦИК, — он также изъявил желание стать президентом. А политика Валентина Наливайченко кандидатом в президенты выдвинул всеукраинский съезд партии «Общественно-политическое движение „Справедливость“».

В ночь на 3 января на территории элитного жилого комплекса «Французский квартал» в Печерском районе Киева произошло убийство 26-летнего военнослужащего Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка. Согласно предварительным данным, погибший на авто подъехал к парковке, где у него произошел конфликт с мужчиной, который выгуливал собак. Оппонент ударил его кулаком в голову, в результате чего Хмелюк упал и скончался на месте.

Китайский зонд Chang’e-4 сегодня утром приземлился на обратной стороне Луны в кратере Карман. Благодаря этой миссии человечество сможет более тщательно исследовать обратную сторону Луны, которую не видно с Земли. Зонд Chang’e-4 уже успел прислать первые фото «темной» стороны спутника нашей планеты.

Кроме этого, в российском Магнитогорске завершилась спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда многоэтажного жилого дома. Всего спасатели подняли из-под завалов 39 тел погибших жителей многоэтажки.