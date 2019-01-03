Головні події 3 січня: троє нових кандидатів у президенти, вбивство військовослужбовця УДО та китайський зонд на Місяці

Наливайченко, Садовий, Каплін

https://racurs.ua/ua/n116430-golovni-podiyi-3-sichnya-troie-novyh-kandydativ-u-prezydenty-vbyvstvo-viyskovoslujbovcya-udo.html

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Головні події 3 січня в Україні стосувалися майбутніх президентських виборів, які пройдуть 31 березня. Також сьогодні сталося вбивство військовослужбовця Управління держохорони.

У четвер партія «Самопоміч» офіційно висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом на пост глави держави. Окрім цього, лідер Соціал-демократичної партії, нардеп Сергій Каплін подав документи до ЦВК, — він також виявив бажання стати президентом. А політика Валентина Наливайченка кандидатом у президенти висунув сьогодні всеукраїнський з’їзд партії «Суспільно-політичний рух „Справедливість“».

У ніч на 3 січня на території елітного житлового комплексу «Французький квартал» у Печерському районі Києва сталося вбивство 26-річного військовослужбовця Управління державної охорони України Василя Хмелюка. За попередніми даними, коли загиблий на авто під’їхав до парковки, у нього стався конфлікт із чоловіком, який вигулював собак. Опонент ударив його кулаком у голову, внаслідок чого Хмелюк впав і помер на місці.

Китайський зонд Chang’e-4 сьогодні зранку приземлилися на зворотньому боці Місяця у кратері Карман. Завдяки цій місії людство зможе ретельніше дослідити зворотню сторону Місяця, яку із Землі ніколи не видно. Зонд Chang’e-4 вже встиг надіслати перші фото «темного» боку супутника нашої планети.

Окрім цього, у російському Магнітогорську завершилася рятувальна операція на місці вибуху і обвалення під’їзду багатоповерхового житлового будинку. Всього було виявлено 39 тіл загиблих мешканців багатоповерхівки.