Наливайченко балотуватиметься у президенти України

https://racurs.ua/ua/n116417-nalyvaychenko-balotuvatymetsya-u-prezydenty-ukrayiny-rishennya-partiyi.html

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Політика Валентина Наливайченка сьогодні, 3 січня, на всеукраїнському з’їзді партії «Суспільно-політичний рух „Справедливість“» було висунуто кандидатом у президенти України. Про це повідомляє прес-служба політсили.

За висунення Наливайченка проголосували 202 делегати, рішення ухвалено одноголосно. У відповідь екс-глава СБУ пообіцяв своїм прихильникам «спиратися лише на власний народ і на закон».

Також він заявив про намір відмовитися від президентського імунітету та привілеїв і одразу після обрання главою держави внести до парламенту законопроект про імпічмент президента.

Раніше сьогодні «Самопоміч» офіційно висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом на пост глави держави.

Нагадаємо, 31 грудня документи для участі у виборах президента подав до ЦВК перший кандидат. Ним став самовисуванець — екс-міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко. Окрім цього, 3 січня стало відомо, що лідер Соціал-демократичної партії, нардеп Сергій Каплін подав документи в ЦВК, він також виявив бажання стати президентом. Раніше про свій намір балотуватися на головний пост у державі заявив комік Володимир Зеленський.