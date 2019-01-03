Вбивство Хашоггі: на суді в Саудівській Аравії вимагали стратити п’ятьох підозрюваних

П'ятьох підозрюваних в убивстві журналіста Хашоггі вимагають стратити. Фото: Телеканал ATR

https://racurs.ua/ua/n116416-vbyvstvo-hashoggi-na-pershomu-zasidanni-sudu-v-araviyi-vymagaly-stratyty-p-yatoh-pidozruvanyh.html

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Убивць журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі вимагають стратити у Саудівській Аравії. Цього зажадала прокуратура країни під час сьогоднішнього першого засідання суду в справі.

На суді щодо вбивства Хашоггі, якого розчленували у консульстві Саудівської Аравії у Туреччині, державний обвинувач вимагав смертної кари для п’ятьох із одинадцяти підозрюваних у скоєнні злочину, повідомляє РБК, посилаючись на Reuters.

При цьому розслідування справи про вбивство ще не завершено. Затримки виникли через те, що влада Туреччини не передала всіх матеріалів справи Саудівської Аравії, оскільки в Анкарі досі не отримали доказів причетності до вбивства обвинувачених.

Судовий процес щодо вбивства Хашоггі відбувається в закритому режимі, інших подробиць поки що немає.

Зазначимо, на початку жовтня журналіст Хашоггі зник на території консульства Саудівської Аравії у Туреччині. Через деякий час Саудівська Аравія визнала факт убивства журналіста в дипустанові.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Саудівська Аравія звинуватила США в «кричущому втручанні у внутрішні справи» країни через ухвалення американцями резолюції про покладання відповідальності за вбивство журналіста на Аравію.