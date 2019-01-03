Убийство Хашогги: на суде в Саудовской Аравии потребовали казнить пятерых подозреваемых

Пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги требуют казнить. Фото: Телеканал ATR

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Racurs.ua

Убийц журналиста Washington Post Джамаля Хашогги требуют казнить в Саудовской Аравии. Такое требование заявила прокуратура страны во время сегодняшнего первого заседания суда по делу.

На суде по убийству Хашогги, которого расчленили в консульстве Саудовской Аравии в Турции, государственный обвинитель требовал смертной казни для пяти из одиннадцати подозреваемых в совершении преступления, сообщает РБК, ссылаясь на Reuters.

При этом расследование дела об убийстве еще не завершено. Задержки возникли из-за того, что власти Турции не передали все материалы дела Саудовской Аравии, поскольку в Анкаре до сих пор не получили доказательств причастности обвиняемых к убийству.

Судебный процесс по убийству журналиста проходит в закрытом режиме, других подробностей пока нет.

Отметим, что в начале октября журналист Хашогги пропал на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Спустя некоторое время Саудовская Аравия признала факт убийства журналиста в дипучреждении.

Как ранее сообщал «Ракурс», Саудовская Аравия обвинила США в «вопиющем вмешательстве во внутренние дела» страны из-за принятой американцами резолюции о возложении ответственности за убийство журналиста на Аравию.