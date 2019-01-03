Захват власти в Украине планировался в мае 2018 года

https://racurs.ua/n116415-zahvat-vlasti-v-ukraine-mog-proizoyti-v-mae-2018-goda-sbu.html

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Служба безопасности Украины расследует попытку захвата власти в Украине, которая произошла в мае 2018 года. Речь идет о проведении «Первого национального украинского конгресса» (ПНУК) и создании «Украинской народной армии» в Праге (Чехия). Об говорится в материалах суда, сообщают «Українські новини».

24−26 мая 2018 года в Чехии провели конгресс, на котором было провозглашено, что Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Украины — это преступные и нелегитимные организации, а ПНУК является единственным легитимным органом власти Украины.

Также провозгласили, что судебной ветвью власти будет «Украинский народный трибунал», а для выполнения его приговоров создается собственная спецслужба — «Тайная экзекьюта». Также была создана милиарная структура — «Украинская народная армия». Ее задачей было противодействие Национальной гвардии Украины и Национальной полиции с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя. «Тайная экзекьюта» должна была осуществить покушения на государственных и политических деятелей Украины.

В сентябре 2018 года СБУ установила, что так называемая «Украинская народная армия» быстро формируется в Киеве, Кременчуге и Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской областях.

Лидером «Первого национального украинского конгресса» в Праге был Рустам Ташбаев. Во время этого мероприятия единым кандидатом в президенты Украины от ПНУК выбрали активиста Евромайдана Ивана Бубенчика.

В декабре 2018 года киевский суд по ходатайству СБУ назначил судебно-лингвистическую экспертизу заявлений, обнародованных на съезде ПНУКа, сделанных лично Ташбаевым, где он говорил о захвате власти в Украине.