Аресты активистов Майдана: в суд ушел обвинительный акт на экс-руководителя полиции Киева

В суд передано дело в отношении одного из руководителей киевской полиции об избиении активистов Майдана в январе 2014 года. Фото: ТСН

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Racurs.ua

В деле об организации избиения и задержания активистов «Автомайдана» во время Революции достоинства в суд передан обвинительное акт в отношении одного из бывших руководителей милиции Киева.

Бывший замначальника Главного управления МВД Украины в Киеве организовывал задержания и избиения шести автомайдановцев, повреждения их автомобилей, а также фальсификацию показаний и арест активистов, сообщается на странице Генеральной прокуратуры в Facebook.

В частности, по указанию этого чиновника его подчиненные вместе с титушками и сотрудниками «Беркута» задержали шестерых активистов на улице Щорса возле городской больницы № 17 в Киеве в ночь на 23 января 2014 года. После избиения активистов доставили в Дарницкое райуправление милиции. Там правоохранители, которые принимали участие в избиении активистов, дали ложные показания относительно обстоятельств задержания этих лиц. Таким образом, невиновных активистов привлекли к уголовной ответственности за массовые беспорядки. На основании поддельных производств следственные судьи вынесли решение об аресте активистов.

В ГПУ также отмечают, что бывший милиционер вмешивался в работу автоматизированной системы документооборота суда при распределении дел между судьями.

В прокуратуре квалифицировали действия подозреваемого по ч. 3 ст. 27 (организация преступления), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание, привод или арест), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК Украины.

По данным ГПУ, в этом деле было собрано достаточно доказательств, указывающих на планирование действий бывшими сотрудниками правоохранительных органов для противодействия протестным акциям.

Также сообщается, что по этому эпизоду к уголовной ответственности уже привлечены 13 беркутовцев, пять милиционеров, восемь титушек и предъявлено обвинение в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота руководителю аппарата суда.