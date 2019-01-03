Арешти автомайданівців: до суду пішов обвинувальний акт на екс-керівника міліції Києва

До суду передано справу стосовно одного з керівників київської міліції щодо побиття активістів Майдану в січні 2014 року. Фото: ТСН

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У справі про організацію побиття та затримання активістів «Автомайдану» під час Революції гідності до суду передано обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників міліції Києва.

Колишній заступник начальника Головного управління МВС України у Києві організовував затримання та побиття шести автомайданівців, пошкодження їхніх автомобілів, а також фальсифікацію свідчень і арешт активістів, повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури у Facebook.

Зокрема, за вказівкою цього посадовця його підлеглі разом із тітушками та співробітниками «Беркуту» затримали шістьох активістів на вулиці Щорса біля міської лікарні № 17 в Києві у ніч на 23 січня 2014 року. Після побиття активістів доставили до Дарницького райуправління міліції. Там правоохоронці, які брали участь у побитті активістів, дали неправдиві свідчення щодо обставин затримання осіб. Таким чином, невинуватих активістів було притягнуто до кримінальної відповідальності за масові заворушення. На підставі підроблених проваджень слідчі судді винесли рішення про арешт активістів.

У ГПУ також зазначають, що колишній міліціонер втручався у роботу автоматизованої системи документообігу суду під час розподілу справ між суддями.

У прокуратурі кваліфікували дії підозрюваного за ч. 3 ст. 27 (організація злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 3 ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід або арешт), ч. 2 ст. 372 (притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності) КК України.

За даними ГПУ, в цій справі було зібрано достатньо доказів, які вказують на планування дій колишніми співробітниками правоохоронних органів для протидії протестним акціям.

Також повідомляється, що за цим епізодом до кримінальної відповідальності вже притягнуто 13 беркутівців, п’ятьох міліціонерів, вісьмох тітушок і висунуто обвинувачення в незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу керівнику апарату суду.