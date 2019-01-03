«Самопоміч» висунула свого кандидата у президенти (ВІДЕО)

“Самопоміч” висунула свого кандидата у президенти / Фото: "Самопоміч" у Facebook

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Racurs.ua

З кандидатом у президенти від «Самопомочі» визначився сьогодні з’їзд політичної партії у Києві. «Самопоміч» офіційно висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом на пост глави держави. Про це інформує прес-служба політсили у Facebook.

Рішення було ухвалено одноголосно.

«Я йду служити… Я готовий віддати своє життя, тому що це наша Україна, у нас іншої немає, і іншого шансу не буде», — заявив Садовий після оголошення результатів голосування.

Партія «Самопоміч» вперше висуває кандидата у президенти України.

Нагадаємо, документи для участі у виборах президента України 31 грудня подав до Центральної виборчої комісії перший кандидат. Ним став самовисуванець — екс-міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко.

Окрім цього, сьогодні стало відомо, що лідер Соціал-демократичної партії, нардеп Сергій Каплін подав документи в ЦВК, він також виявив бажання стати президентом. Раніше про свій намір балотуватися на головний пост у державі заявив комік Володимир Зеленський.

Вибори президента України офіційно стартували в останній день 2018 року. Тривалість президентської кампанії становитиме 90 днів. Усі охочі стати новим керманичем України повинні подати документи до ЦВК не пізніше 8 лютого. Також, за тиждень до виборів, повинен бути забезпечений централізований друк бюлетенів. Голосування заплановане на 31 березня.