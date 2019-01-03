«Самопомощь» выдвинула своего кандидата в президенты (ВИДЕО)

«Самопомощь» выдвинула своего кандидата в президенты / Фото: "Самопоміч" у Facebook

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Racurs.ua

С кандидатом в президенты от «Самопомощи» определился сегодня съезд политической партии в Киеве. «Самопомощь» официально выдвинула мэра Львова Андрея Садового кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Facebook.

Решение было принято единогласно.

«Я иду служить… Готов отдать свою жизнь, потому что это наша Украина, у нас другой нет, и другого шанса не будет», — заявил Садовый после объявления результатов голосования.

Партия «Самопомощь» впервые выдвигает кандидата в президенты Украины.

Напомним, документы для участия в выборах президента Украины 31 декабря подал в Центральную избирательную комиссию первый кандидат. Им стал самовыдвиженец — экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Кроме этого, сегодня стало известно, что лидер Социал-демократической партии, нардеп Сергей Каплин подал документы в ЦИК, он также изъявил желание стать президентом. Ранее о своем намерении баллотироваться на главный пост в государстве заявил комик Владимир Зеленский.

Выборы президента Украины официально стартовали в последний день 2018 года. Продолжительность президентской кампании составит 90 дней. Все желающие стать новым главой Украины должны подать документы в ЦИК не позднее 8 февраля. Также, за неделю до выборов, должна быть обеспечена централизованная печать бюллетеней. Голосование запланировано на 31 марта.