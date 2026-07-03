На дороге во Львове обнаружили гранату, фото: Андрей Садовый

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Ракурс

У Львові на вулиці Зеленій виявили гранату.

Про це сьогодні, 3 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Андрій Садовий.

Підозрілий предмет на проїжджій частині вчасно помітив водій тролейбуса № 24. Він зупинив транспорт перед небезпечним предметом та оперативно евакуював пасажирів, — розповів Садовий.

Вибухотехніки вже вилучили предмет із проїжджої частини.

За попередньою інформацією, це може бути навчальна граната або граната без вибухового заряду. Наразі фахівці встановлюють, що саме це за предмет та його характеристики, — розповів мер Львова.

Садовий зазначив, що рух транспорту на цій ділянці не перекритий. Поліція здійснює регулювання та пропускає автомобілі.

Постраждалих немає.