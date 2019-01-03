Ликвидация избирательных участков в России: в МИД назвали причину

Ликвидация избирательных участков в России. Фото: EPA

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Racurs.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня, 3 января, объяснил, почему было принято решение о ликвидации избирательных участков в России. Прежде всего, это сделали ради безопасности избирателей. Об этом Климкин написал в своей колонке на «Украинской правде».

«Мы считаем, что проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможным, лишенным политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, — просто опасным», — утверждает министр.

Он отметил, что украинцы, которые находятся в России временно, смогут проголосовать дома, то есть в Украине по месту жительства, но нужно заранее убедиться, что их имена внесли в списки.

Украинцы, которые постоянно проживают в России, смогут проголосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане. Сейчас в России находится более 2,5 млн украинских граждан.

31 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ликвидировала все избирательные участки на территории России. Они были утверждены еще в 2012 году, но теперь все пять избирательных участков в дипломатических представительствах Украины на территории России перестали существовать.

Зато Украина добавила количество избирательных участков на территориях посольств в Грузии, Финляндии и Казахстане. Теперь за ними закреплены не только границы соответствующих государств, но и ряд областей России.

Напомним, что СМИ назвали первого кандидата, который уже подал документы в ЦИК.