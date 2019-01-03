Наливайченко будет баллотироваться в президенты Украины

https://racurs.ua/n116417-nalivaychenko-budet-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy-reshenie-partii.html

Racurs.ua

Валентин Наливайченко сегодня, 3 января, на всеукраинском съезде партии «Общественно-политическое движение „Справедливость“» был выдвинут кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

За выдвижение Наливайченко проголосовали 202 делегата, решение принято единогласно. В ответ экс-глава СБУ пообещал своим сторонникам «опираться только на собственный народ и на закон».

Также он заявил о намерении отказаться от президентского иммунитета и привилегий и сразу после избрания главой государства внести в парламент законопроект об импичменте президента.

Ранее сегодня «Самопомощь» официально выдвинула мэра Львова Андрея Садового кандидатом на пост главы государства.

Напомним, 31 декабря документы для участия в выборах президента Украины подал в ЦИК первый кандидат. Им стал самовыдвиженец — экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. Кроме этого, сегодня стало известно, что лидер Социал-демократической партии, нардеп Сергей Каплин подал документы в ЦИК, он также изъявил желание стать президентом. Ранее о своем намерении баллотироваться на главный пост в государстве заявил комик Владимир Зеленский.