Канадский неадекват прорывался к Трампу, чтобы подарить виски и поболтать о женщинах

Канадец преодолел забор, чтобы подарить две бутылки виски Crown Royal Дональду Трампу

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Возле Белого дома в ночь со 2 на 3 января задержали канадца, который хотел подарить президенту США Дональду Трампу две бутылки виски и посоветоваться о выборе жены.

Секретная служба застала гражданина Канады Йенни Георгопулоса уже на территории резиденции американского президента, сообщил в Твиттер репортер NBC Скотт Макфарлейн.

Йенни преодолел забор, чтобы подарить две бутылки виски Crown Royal Дональду Трампу.

Канадца, который, кроме этого намерения, хотел поговорить с президентом о выборе жены, арестовали за вторжение.

Агент секретной службы поймал Йенни Георгопулоса в полночь 3 января.

Сначала он заметил Георгопулоса, который пытался проникнуть на территорию Белого дома, и посоветовал ему покинуть запретную зону.

В полиции заявили, что Георгопулос признался в игнорировании запрещенных знаков. Его недавно арестовывали за угрозы членам семьи и за преследование своего двоюродного брата.