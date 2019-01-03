Избиение полицейскими пожилого авиаконструктора в Киеве: Госбюро расследований взялось за обидчиков (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

Избитый полицейскими в Киеве 81-летний авиаконструктор. Скриншот видео ТСН

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Государственное бюро расследований проводит следственные действия в связи с избиением сотрудниками полиции и неизвестными лицами пожилого работника завода «Антонов» Виктора Ковальского.

Нападение на 81-летнего авиаконструктора, которое обидчики аргументировали подозрением в причастности мужчины к мошенническим действиям с обменом валют, произошло еще 26 декабря близ станции столичного метро «Шулявская». Пострадавший сразу написал заявление в полицию. Но официальная реакция правоохранительных органов начала появляться только сейчас, когда информация об избиении мужчины получила огласку в СМИ.

Так, в пресс-службе ГБР сегодня заявили, что работники патрульной полиции, применяя силу, пытались задержать авиаконструктора. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения согласно ч. 1 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Сейчас идут следственные действия.

В свою очередь в пресс-центре столичной прокуратуры также сделали заявление, что в связи с избиением сотрудника завода «Антонов» открыли два уголовных производства в отношении полицейских. В частности, в ЕРДР внесены данные по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий правоохранителем) УК Украины. Во исполнение требования ст. 216 УПК Украины уголовное производство направили по подследственности в столичное управление ГБР.

Также отметим, что сегодня сотрудники концерна «Антонов» обратились с открытым письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, требуя наказать виновных в избиении Ковальского и возместить ему моральный и материальный ущерб.

Между тем напомним, что накануне Нового года четверо пьяных полицейских избили и ограбили прохожего в Кременчуге.