Побиття поліцейськими літнього авіаконструктора в Києві: Держбюро розслідувань взялося за кривдників (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

Побитий поліцейськими у Києві 81-річний авіаконструктор. Скріншот відео ТСН

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Racurs.ua

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії за фактом побиття працівниками поліції та невідомими особами літнього працівника заводу «Антонов» Віктора Ковальського.

Напад на 81-річного авіаконструктора, який кривдники аргументували підозрою в причетності чоловіка до шахрайських дій із обміном валют, стався ще 26 грудня поблизу станції столичного метро «Шулявська». Потерпілий одразу написав заяву до поліції. Але офіційна реакція правоохоронних органів почала з’являтися лише тепер, коли інформація про побиття чоловіка набула розголосу в ЗМІ.

Так, у прес-служба ДБР сьогодні заявили, що працівники патрульної поліції, застосовуючи силу, намагалися затримати авіаконструктора. За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Наразі тривають слідчі дії.

У свою чергу в прес-центрі столичної прокуратури також зробили заяву, що через побиття співробітника заводу «Антонов» відкрили два кримінальних провадження стосовно поліцейських. Зокрема, до ЄРДР внесено дані за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади чи службових повноважень правоохоронцем) КК України. На вимогу ст. 216 КПК України кримінальне провадження скерували за підслідністю до столичного управління ДБР.

Також відзначимо, що сьогодні співробітники концерну «Антонов» звернулися з відкритим листом до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вимагаючи покарати винних у побитті Ковальського і відшкодувати йому моральні та матеріальні збитки.

Між тим нагадаємо, що напередодні Нового року четверо п’яних поліцейських побили і пограбували перехожого в Кременчуці.