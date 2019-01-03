Погода в Україні 4 січня: опади прогнозують майже на всій території (КАРТА)

Погода в Україні 4 січня: очікується сніг

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Погода в Україні у четвер, 4 січня, буде різноманітною — на заході і в центрі похолоднішає і сніжитиме, на півдні та сході очікують незначного потепління і мокрого снігу.

Сухою погода буде тільки у деяких південних та північних областях, повідомили в українському Гідрометцентрі.

Стовпчики термометрів показуватимуть 1−2° градуси тепла вдень на півдні і сході та до 3−5° градусів морозу у західних областях.

Уночі в Україні очікується 5−10° градусів нижче нуля у центрі та на заході, вітер буде північно-західний 7−12 м/с.

У Києві 4 січня також очікується невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме 6−8° градусів морозу, а вдень до 3° морозу.

У Львові 4 січня буде хмарно і сніжитиме. Температура повітря вночі опуститься до 6° морозу, вдень буде 2−4° нижче нуля.

У Дніпрі в п’ятницю очікують сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі буде 5−7° градуси морозу, вдень 1°-3° морозу.

В Одесі 4 січня буде без істотних опадів. Температура повітря вночі опуститься до 2−4° морозу, вдень очікується до 2° морозу.

У Харкові упродовж усієї доби падатиме сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі складе 1−3° морозу, вдень буде до 2° морозу.

Геомагнітний стан 4 січня не буде спокійним. Уранці та увечері очікується слабка магнітна буря, а впродовж дня — збурення.

Як повідомляв «Ракурс», у прогнозі погоди на січень синоптики попередили про 20-градусні морози, які очікуються в центральних і східних областях. Середня температура повітря становитиме 1−6° морозу, а в горах та на сході України 7−8° нижче нуля. У Карпатах можливі дуже сильні морози — 38−39° морозу.