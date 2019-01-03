Погода в Украине 4 января: осадки прогнозируют почти на всей территории (КАРТА)

Погода в Украине 4 января: ожидается снег

https://racurs.ua/n116426-pogoda-v-ukraine-4-yanvarya-osadki-prognoziruut-pochti-na-vsey-territorii-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине в четверг, 4 января, будет разнообразной — на западе и в центре похолодает и будет идти снег, на юге и востоке ожидают незначительного потепления и мокрого снега.

Сухой погода будет только в некоторых южных и северных областях, сообщили в украинском Гидрометцентре.

Столбики термометров покажут 1−2° градуса тепла днем ​​на юге и востоке и до 3−5° градусов мороза в западных областях.

Ночью в Украине ожидается 5−10° градусов ниже нуля в центре и на западе, ветер будет северо-западный 7−12 м/с.

В Киеве 4 января также ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит 6−8° градусов мороза, а днем ​​до 3° мороза.

В Львове 4 января будет облачно и пройдет снег. Температура воздуха ночью опустится до 6° мороза, днем ​​будет 2−4° ниже нуля.

В Днепре в пятницу ожидают снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет 5−7° градуса мороза, днем ​​1°-3° мороза.

В Одессе 4 январю будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2−4° мороза, днем ​​ожидается до 2° мороза.

В Харькове на протяжении всех суток будет падать снег. Температура воздуха ночью составит 1−3° мороза, днем ​​будет до 2° мороза.

Геомагнитная обстановка 4 января не будет спокойной. Утром и вечером ожидается слабая магнитная буря, а в течение дня — возмущения.

Как сообщал «Ракурс», в прогнозе погоды на январь синоптики предупредили о 20-градусных морозах, которые ожидаются в центральных и восточных областях. Средняя температура воздуха составит 1−6° мороза, а в горах и на востоке Украины 7−8° ниже нуля. В Карпатах возможны очень сильные морозы — 38−39° мороза.