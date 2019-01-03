Канадський неадекват проривався до Трампа, щоб подарувати віскі і потеревенити про жінок

Канадець подолав паркан, щоб подарувати дві пляшки віскі Crown Royal Дональду Трампу

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Біля Білого дому у ніч з 2 на 3 січня затримали канадця, який хотів подарувати президенту США Дональду Трампу дві пляшки віскі і порадитися щодо вибору дружину.

Секретна служба застала громадянина Канади Йєнні Георгопулоса вже на території Білого дому, повідомив у Твіттер репортер NBC Скотт Макфарлейн.

Йенні подолав паркан, щоб подарувати дві пляшки віскі Crown Royal Дональду Трампу.

Канадця, який, крім цього наміру, хотів поговорити із президентом про вибір дружини, заарештували за вторгнення.

Агент секретної служби зловив Йєнні Георгопулоса опівночі 3 січня.

Спочатку він помітив Георгопулоса, який намагався проникнути на територію Білого дому, і порадив йому покинути заборонену зону.

У поліції заявили, що Георгопулос зізнався в ігноруванні заборонених знаків. Його нещодавно арештовували за погрози членам сім’ї і за переслідування свого двоюрідного брата.