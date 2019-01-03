Геращенко заявила, що Семенченко незаконно використав диппаспорт у Грузії. Фото: Политота

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Racurs.ua

Народний депутат Семен Семенченко на початку грудня перебував у Грузії в особистих справах, але користувався дипломатичним паспортом, що є порушенням закону, заявила сьогодні перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

Інформацією про візит Семенченка до Грузії з дипломатичним паспортом зацікавилися у Верховній Раді після розповсюдження у ЗМІ даних про затримання шістьох громадян України під час спецоперації — їх запідозрили у протиправному придбанні та зберіганні зброї, боєприпасів і вибухівки.

Спочатку повідомлялося, що серед затриманих був і Семенченко, однак пізніше він сам спростував цю інформацію. Згодом з’явилися дані, що український парламентар уникнув затримання нібито через наявність у нього дипломатичного паспорта.

Тому Геращенко звернулася до спікера парламенту Андрія Парубія із запитом щодо відрядження Семенченка до Грузії.

Згідно з відповіддю Парубія, Семенченко не звертався щодо оформлення йому відрядження до Грузії у грудні 2018 року. Також нардеп не повідомляв про наміри відвідати цю країну з робочим візитом.

У зв’язку з цим Геращенко нагадала, що дипломатичні паспорти дозволено використовувати лише під час офіціальних відряджень. Для приватних поїздок народні обранці повинні користуватися біометричними закордонними паспортами. Використання диппаспорту в приватних поїздках є незаконним та нечесним, наголосила заступник спікера Ради.

Як раніше повідомляв «Ракурс», суд залишив під вартою шістьох затриманих у Грузії українців із оточення Семенченка, яких підозрюються у незаконному придбанні та зберіганні зброї.