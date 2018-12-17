Фото: Нардеп Семенченко / Wikimedia Commons

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Апеляційний суд Тбілісі відхилив клопотання адвокатів затриманих громадян України — шістьох колишніх бійців батальйону «Донбас» — та залишив в силі рішення щодо їхнього арешту.

Українців 2 грудня затримала поліція Тбілісі під час обшуків у двох готелях. У цей час в столиці Грузії перебував український нардеп Семен Семенченко. Грузинська сторона звинувачує затриманих чоловіків у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї і вибухових речовин, пише «Интерфакс» з посиланням на прес-службу Апеляційного суду.

В апеляційній інстанції Грузії зазначили, що під час обрання запобіжних заходів судом було дотримано усіх процесуальних норм і «рішення про попереднє ув’язнення шістьох громадян України і одного громадянина Грузії було правомірним».

Нагадаємо, 2 грудня в двох готелях Тбілісі — «Гуру» і «Альянс» — була проведена спецоперація, під час якої затримали громадян України та Грузії. Тоді ж з’явилася інформація про затримання в Грузії народного депутата Семена Семенченка. ЗМІ повідомляли, що затримання відбулося після спроби групи українців придбати в Грузії зброю. Водночас сам Семенченко факт свого затримання та купівлі зброї спростував.

Згодом суд обрав для затриманих екс-бійців «Донбасу» запобіжний захід у виді арешту в СІЗО.

Водночас нагадаємо, що раніше група підтримки нардепа Семенченка напала на журналіста в суді.