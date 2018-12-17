Фото: Нардеп Семенченко / Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n115753-sud-v-tbilisi-ostavil-pod-strajey-zaderjannyh-ukraincev-iz-okrujeniya-nardepa-semenchenko-smi.html

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Апелляционный суд Тбилиси отклонил ходатайство адвокатов задержанных граждан Украины — шести бывших бойцов батальона «Донбасс» — и оставил в силе решение об аресте.

Украинцев 2 декабря задержала полиция Тбилиси в ходе обысков в двух гостиницах. В это время в столице Грузии находился украинский нардеп Семен Семенченко. Грузинская сторона обвиняет задержанных мужчин в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда.

В апелляционной инстанции Грузии отметили, что во время избрания меры пресечения в суде были соблюдены все процессуальные нормы и «решение о предварительном заключении шести граждан Украины и одного гражданина Грузии было правомерным».

Напомним, 2 декабря в двух гостиницах Тбилиси — «Гуру» и «Альянс» — была проведена спецоперация, в ходе которой задержали граждан Украины и Грузии. Тогда же появилась информация о задержании в Грузии народного депутата Семена Семенченко. СМИ сообщали, что задержание произошло после попытки группы украинцев приобрести оружие. В свою очередь, сам Семенченко факт своего задержания и покупки оружия опровергает.

Впоследствии суд избрал для задержанных экс-бойцов «Донбасса» меру пресечения в виде ареста в СИЗО.

Кроме этого, напомним, что ранее группа поддержки нардепа Семенченко напала на журналиста в суде.