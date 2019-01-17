Парубій назвав Новинського «нечистю» під час ухвалення церковного закону (ВІДЕО)

Новинський і Парубій, фото — Інформатор

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Під час ранкового засідання Ради 17 січня стався словесний конфлікт між головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та лідером фракції «Опозиційний блок» Вадимом Новинським.

Парламент саме розглядав законопроект, що визначає порядок переходу парафій з однієї церкви в іншу й спікер керував процесом голосування.

Новинський, який у Раді часто лобіював інтереси Української православної церкви Московського патріархату, підійшов до трибуни і попросив зняти законопроект з розгляду, а також оголосити перерву у засіданні.

Після декількох прохань Новинського Парубій назвав його «нечистю» і попросив відійти від трибуни.

«Відійди від мене. Нечисть! Відійди!», — промовив спікер.

Новинський відійшов і депутати повернулися до розгляду закону, а також відшукали 229 голосів за його ухвалення.

Закон визначив процедуру проведення зборів громади, на яких ухвалюється таке рішення. Перехід можливий у випадку, якщо дві третини парафіян проголосували за це рішення.

Закон також встановив мораторій на відчуження майна церковної громади до моменту юридичного завершення зміни підпорядкування.

Інше важливе рішення, яке пов’язане із врегулювання релігійної ситуації в Україні, парламент ухвалив наприкінці 2018 року. Тоді Рада внесла зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора.

Відповідні зміни щодо офіційних назв та статутів релігійні організації повинні внести впродовж чотирьох місяців.