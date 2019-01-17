Скасовано рішення про догану судді за пост у Фейсбуці

Суддя Лариса Гольник. Фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/ua/n116935-skasovano-rishennya-pro-doganu-suddi-za-post-v-feysbuci.html

Racurs.ua

Рішення Вищої ради правосуддя про винесення догани судді Ларисі Гольник за її пост у соцмережі Facebook сьогодні скасувала Велика палата Верховного суду.

Гольник отримала догану за опубліковану власну оцінку дій колег із Октябрського райсуду Полтави, котрі підтримали незаконні дії очільника цього ж суду Олександра Струкова, нагадав на своїй сторінці у Facebook юрист Роман Маселко.

Він висловив переконання, що метою рішення про винесення догани судді Гольник було недопущення її до конкурсу на суддівські посади в Антикорупційному суді.

«Ця мета була досягнута. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не допустила Ларису Гольник до конкурсу саме через цю догану. Це рішення ВККС оскаржено, але механізму повернення до конкурсу немає, тому Гольник вже точно не зможе взяти участь у конкурсі», — підсумував Маселко.

Між тим, сама Гольник наразі перебуває в Лондоні, де напередодні її нагородили спеціальною відзнакою авторитетної організації Blueprint for Free Speech, яку присуджують за сміливість, чесність та боротьбу з корупцією.

Нагадаємо, засідання Вищої ради правосуддя, на якому розглядалася правомірність рішення про притягнення судді Гольник до відповідальності за пост у соцмережі та нібито порушення правил трудової поведінки, відбулося на початку серпня 2018 року. Тоді ВРП залишила це рішення без змін.