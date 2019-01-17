Отменено решение о выговоре судье за пост в Фейсбуке

Судья Лариса Гольник. Фото: Gazeta.ua

https://racurs.ua/n116935-otmeneno-reshenie-o-vygovore-sude-za-post-v-feysbuke.html

Racurs.ua

Решение Высшего совета правосудия о вынесении выговора судье Ларисе Гольник за ее пост в соцсети Facebook сегодня отменила Большая палата Верховного суда.

Гольник получила выговор за опубликованную собственную оценку действий коллег из Октябрьского райсуда Полтавы, которые поддержали незаконные действия главы этого же суда Александра Струкова, напомнил на своей странице в Facebook юрист Роман Маселко.

Он убежден, что целью решения о вынесении выговора судье Гольник было недопущение ее к участию в конкурсе на судейские должности в Антикоррупционном суде.

«Эта цель была достигнута. Высшая квалификационная комиссия судей Украины не допустила Ларису Гольник к конкурсу именно из-за этого выговора. Это решение ВККС обжаловано, но механизма возврата к конкурсу нет, поэтому Гольник уже точно не сможет принять участие в конкурсе», — подытожил Маселко.

Между тем, сама Гольник сейчас находится в Лондоне, где накануне ей вручили специальную награду авторитетной организации Blueprint for Free Speech, которая присуждается за смелость, честность и борьбу с коррупцией.

Напомним, заседание Высшего совета правосудия, на котором рассматривалась правомерность решения о привлечении судьи Гольник к ответственности за пост в соцсети и якобы нарушение правил трудового поведения, состоялось в начале августа 2018 года. Тогда ВРП оставила это решение без изменений.