В Генпрокуратуре назвали причины обысков у адвоката Доманского

Андрей Доманский, фото: facebook.com/andriy.domanskyy

https://racurs.ua/n116934-v-genprokurature-nazvali-prichiny-obyskov-u-advokata-domanskogo.html

Racurs.ua

В Генеральной прокуратуре назвали причины обысков у Андрея Доманского — адвоката обвиняемого в государственной измене главного редактора РИА «Новости» Кирилла Вышинского.

Как сообщила в своем Твиттере пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, обыски санкционированы судом и связаны с делом 2013 года об отчуждении имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене.

Больше деталей Сарган обещает сообщить после завершения процессуальных действий.

Доманский в настоящее время находится в Херсоне, где должно состояться судебное рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока меры пресечения для Вышинского. Также сегодня должно состояться рассмотрение ходатайства следствия об ограничении для главреда РИА «Новости» срока ознакомления с материалами дела.

Защиту прав Доманского во время обысков осуществляли представители Комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области.

В комитете сообщают, что в целом правоохранители осуществили три обыска помещений адвокатов и один обыск офиса. Никаких предметов не изымали, нарушений адвокатской тайны не зафиксировали.

Напомним, Вышинский сегодня сообщал, что обыски проводились у него дома и в офисе, а также в его помощника.