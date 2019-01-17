У Генпрокуратурі назвали причини обшуків у адвоката Доманського

Андрій Доманський, фото: facebook.com/andriy.domanskyy

https://racurs.ua/ua/n116934-u-genprokuraturi-nazvaly-prychyny-obshukiv-u-advokata-domanskogo.html

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У Генеральній прокуратурі назвали причини обшуків у Андрія Доманського — адвоката обвинувачуваного в державній зраді головного редактора РІА «Новости» Кирила Вишинського.

Як повідомила у своєму Твіттері речниця генпрокурора Лариса Сарган, обшуки санкціоновані судом і пов’язані зі справою 2013 року про відчуження майна комунальної власності Києва за заниженою ціною.

Більше деталей Сарган обіцяє повідомити після завершення процесуальних дій.

Доманський у цей час перебуває у Херсоні, де має відбутися судовий розгляд клопотання слідства щодо продовження терміну запобіжного заходу для Вишинського. Також сьогодні має відбутися розгляд клопотання слідства щодо обмеження для головреда РІА «Новости» терміну ознайомлення з матеріалами справи.

Захист прав Доманського під час обшуків здійснювали представники Комітету захисту прав адвокатів Ради адвокатів Київської області.

У комітеті повідомляють що загалом правоохоронці здійснили три обшуки помешкань адвокатів та один обшук офісу. Жодних предметів не вилучали, порушень адвокатської таємниці не зафіксовано.

Нагадаємо, Вишенський сьогодні повідомляв, що обшуки здійснювалися в нього вдома та в офісі, а також у його помічника.