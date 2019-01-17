Бойко подал документы в ЦИК без решения съезда партии, которая его поддерживает

Бойко не видит проблемы в том, что партийный съезд поддержит его выдвижение после подачи документов в ЦИК, фото — platform.org.ua

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Лидер общественного движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко 17 января подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

О начале регистрации Бойко кандидатом в президенты сообщил официальный сайт политической силы.

После процедуры подачи документов Бойко сообщил, что подал документы от общественного движения, поскольку съезд партии пока не состоялся и она еще не зарегистрирована.

Он пообещал провести в ближайшее время форум «Оппозиционной платформы — За жизнь», который поддержит его выдвижение.

Оппозиционные силы осенью 2018 года разделились. Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заключил союз с лидером партии «За жизнь» Вадим Рабиновичем. Их совместный проект — «Оппозиционная платформа — За жизнь» — выдвинул кандидатом на выборы именно Бойко.

Напомним, что сегодня принес документы для регистрации кандидат от УКРОПА Александр Шевченко, а 16 января в ЦИК побывали экс-глава ГДФС Насиров и нардеп Богомолец.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, регистрация кандидатов продлится до 4 февраля, а окончательный список претендентов обнародуют 9 февраля.