Так ходили ще до динозаврів: робоскелет продемонстрував, як пересувалися древні тварини (ВІДЕО)

Так виглядає робоскелет Orobates pabsti, фото: «Популярна механіка»

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Створений групою європейських вчених робоскелет стародавньої тварини Orobates pabsti продемонстрував, як пересувалися по землі стародавні рептилії.

Orobates pabsti жили в середині Пермського періоду близько 300 млн років тому — ще задовго до динозаврів, перші з яких з’явилися тільки в наступному Тріасовому періоді 230 млн років тому, повідомляє видання «Популярная механика».

Orobates pabsti належали до вимерлого роду діадектідів — сімейства досить великих рептилій, перших наземних рослиноїдних хребетних тварин.

Для Orobates характерний дуже довгий хвіст і порівняно короткі ноги. Важила ця тварина близько 4 кг. Загалом цей вид є важливою сполучною ланкою на еволюційному дереві між рептиліями та ссавцями.

В процесі роботи над робоскелетом учені спочатку на підставі аналізу скелета та інших відомих даних створили комп’ютерну симуляцію ходи цієї вимерлої тварини. Пізніше, використовуючи створену віртуальну модель, дослідники спробували співвіднести можливі варіанти ходи тварини з наявними відбитками.

Після цього віртуальний скелет Orobates pabsti був втілений у фізичну форму шляхом створення OroBOT — роботизованого скелета тварини.

OroBOT дозволив ще трохи відкоригувати ходу Orobates pabsti, після чого виявилося, що ці тварини пересувалися подібно до сучасних кайманів.

Так що OroBOT продемонстрував, що древні рептилії Пермського періоду вже вміли ходити на своїх лапах, а не повзали, лише допомагаючи собі ними, як ящірки або саламандри.

Нагадаємо, нещодавно двох жителів Монголії затримали за спробу продати скам’янілості динозавра через Фейсбук.