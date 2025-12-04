Новини
У деяких штурмових полках виявили масові порушення прав військових, фото: Київська ОВА

Масові порушення прав військових виявили у деяких штурмових полках ЗСУ — омбудсман Решетилова

4 гру 2025, 18:17
У деяких штурмових полках ЗСУ під час перевірок виявили факти масових порушень прав військовослужбовців.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова.

У деякі полки доводилося виїжджати з перевірками, у тому числі з президентською. І так, там виявлені факти масового порушення прав військовослужбовців. Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана, — зазначила вона.

За словами Решетилової, у матеріалах, які вона передала правоохоронним органам, є, зокрема:

  • побиття;
  • незаконне позбавлення волі;
  • погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.

Решетилова наголошує, що це не стосується всіх штурмових полків — більшість ефективно виконують бойові завдання, проте є «окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні».

Джерело: LB.ua

Джерело: Ракурс


