У деяких штурмових полках виявили масові порушення прав військових, фото: Київська ОВА
Масові порушення прав військових виявили у деяких штурмових полках ЗСУ — омбудсман Решетилова
У деяких штурмових полках ЗСУ під час перевірок виявили факти масових порушень прав військовослужбовців.
Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова.
У деякі полки доводилося виїжджати з перевірками, у тому числі з президентською. І так, там виявлені факти масового порушення прав військовослужбовців. Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана, — зазначила вона.
За словами Решетилової, у матеріалах, які вона передала правоохоронним органам, є, зокрема:
- побиття;
- незаконне позбавлення волі;
- погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.
Решетилова наголошує, що це не стосується всіх штурмових полків — більшість ефективно виконують бойові завдання, проте є «окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні».
Джерело: LB.ua