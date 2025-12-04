В некоторых штурмовых полках выявили массовые нарушения прав военных, фото: Киевская ОВА

https://racurs.ua/n210691-massovye-narusheniya-prav-voennyh-vyyavleny-v-nekotoryh-shturmovyh-polkah-vsu-ombudsman.html

Ракурс

У деяких штурмових полках ЗСУ під час перевірок виявили факти масових порушень прав військовослужбовців.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла військовий омбудсман Ольга Решетилова.

У деякі полки доводилося виїжджати з перевірками, у тому числі з президентською. І так, там виявлені факти масового порушення прав військовослужбовців. Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана, — зазначила вона.

За словами Решетилової, у матеріалах, які вона передала правоохоронним органам, є, зокрема:

побиття;

незаконне позбавлення волі;

погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.

Решетилова наголошує, що це не стосується всіх штурмових полків — більшість ефективно виконують бойові завдання, проте є «окремі, яким здалося в якийсь момент, що вони безкарні».

Джерело: LB.ua