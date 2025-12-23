ВСУ уничтожили российскую БМП с десантом вблизи Серебрянки. Фото:

Ракурс

Українські десантники продовжують примножувати військові втрати Росії.

Бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищили БМП з російським десантом поблизу Серебрянки на Слов’янському напрямку Донецької області. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 23 грудня повідомило у Facebook.

Зазначається, що загарбники на південній околиці Серебрянки намагалися проскочити кіл-зону на важкій броньованій техніці. Таким чином ворог намагався дістатися Сіверська. Однка українські бійці виявили та знищили противника.

Пілоти 81-ї оаембр не дають можливості підтягувати ресурси до Сіверська та його околиць, — наголосили в ДШВ.

Генеральний штаб ЗСУ у сьогоднішньому зведенні інформував, що на Слов’янському напрямку точиться бій в районі Дронівки.

Нагадаємо, днями в ДШВ інформували, що російські загарбники намагаються розширити свій плацдарм біля населених пунктів Серебрянка та Дронівка, а ситуація на північному сході від Сіверська є надскладною.

У разі цих сіл ворог може використати ці населені пункти як плацдарми для накопичення живої сили та техніки з подальшим просуванням і спробами зайняти висоти поблизу Закітного та Платонівки.