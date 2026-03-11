Силы обороны Украины поразили российские нефтебазы в оккупированных Бердянске и Крыму. Фото:

https://racurs.ua/n212555-sily-oborony-atakovali-neftebazy-v-okkupirovannyh-berdyanske-i-krymu.html

Ракурс

Сили оборони України уразили склади ПММ, нафтобази ЗРК росіян та командний пункт противника.

Було атаковано російські нафтобази у Бердянську (Запорізька область) та біля Джанкоя і Азовського (Крим). Також було завдано ураження по складах пально-мастильних матеріалів ворога у районах Бердянська та Кузнецівки. Удари відбувалися 10 березня та в ніч на 11 берехзня. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 11 березня повідомив у Telegram.

Також українські військові поцілили в командний пункт окремої мотострілецької бригади армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині, а також у зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» у районі Багатівки на окупованому Запоріжжі.

Також було завдано уражень по складах боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Зафіксовано приліт по складу боєприпасів у районі Широкої Балки Донецької області, складах матеріально-технічних засобів поблизу Мар’янівки і Пришиба та складу БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Наразі уточнюються масштаби завданих збитків та інші результати.

Нагадаємо, Сил спецоперацій ЗСУ показали, як завдали ударів по ворожому арсеналу на окупованій Донеччині, радіолокаційній станції в окупованому Севастополі, складу розвідувальних БпЛА та складу МТЗ ворога на Запоріжжі.