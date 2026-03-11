Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Сили спецоперацій уразили «очі» ворожих С-400 в Севастополі (ВІДЕО)
Підрозділи Middle-strike Сил спецоперацій ЗСУ завдали ударів по ворожому арсеналу на окупованій Донеччині, радіолокаційній станції в окупованому Севастополі, складу розвідувальних БПЛА та складу МТЗ ворога на Запоріжжі.
Про це сьогодні, 11 березня, повідомила прес-служба Командування ССО на своїй Фейсбук-сторінці.
В результаті:
- в Широкій Балці Донецької області знищено склад ракетно-артилерійського озброєння з триваючою детонацією боєприпасів;
- у Севастополі знищено РЛС 64Н6Е та її антену, що слугували «очима» для ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400;
- у Новозлатополі уражено склад дронів;
- у Мар’янівці на Запоріжжі уражено склад МТЗ.
Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб території ворога до кількох сотень кілометрів, — зазначили у ССО. — Підпільники Руху опору на окупованих ворогом територіях сприяли ударам по об'єктах противника.