Сили оборони України завдали болючих ударів країні-агресору РФ.

У ніч на 22 січня українські війська завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз», що в Краснодарському краї Росії. Цей об'єкт задіяний ворожої армії. Зафіксовано влучання в ціль — відбулися вибухи та пожежа. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Командування також поінформувало про ураження низки ворожих об'єктів в окупованому Криму. На півострові відбулося влучання у радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ», радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» та радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М».

На окупованій Херсонщині українські військові уразили склад зберігання БпЛА, а в Донецькій області — командно-спостережний пункт роти 76-ї ДШД і зосередження живої сили противника зі складу 74-ї ОМСБР.

Також в українському Генштабі уточнили результати ураження складу боєприпасів 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що в окупованому Дебальцевому на Донеччині. Там була зафіксована масштабна детонація.

Нагадаємо, в ніч на січня українські війська уразили склад безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 144-ї мотострілецької дивізії РФ у населеному пункті Новокраснянка на тимчасово окупованій Луганщині.