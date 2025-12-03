Генштаб ВСУ заявил о поражении нефтебазы в Тамбовской области РФ. Фото:

Ракурс

Сили оборони України у ніч на 3 грудня уразили нафтобазу «Дмітрієвська» у Тамбовській області РФ.

Ця нафтобаза задіяна у забезпеченні потреб російської армії. Ураження цілі було зафіксоване, а на території об'єкта спалахнула пожежа. Попередньо відомо, що горять декілька резервуарів для нафтопродуктів. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 3 грудня повідомив у Telegram.

Також заявляється про ураження посту технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучного удару був знищений ворожий розрахунок БпЛА та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці «Сиваш».

Крім того, як поінформували в Генштабі, 27 листопада на аеродромі «Саки» в окупованому Криму було знищено три розвідувально-ударні дрони типу «Оріон». Один такий безпілотник коштує майже 5 млн дол.

Разом з тим командування підтверджило ураження 2 грудня нафтобази «Лівни» в Орловській області РФ. Там українські БпЛА запалили два резервуари РВ-5000.

Нагадаємо, видання Bloomberg поінформувало, що Україна у листопаді цього року здійснила рекордну кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру Російської Федерації. Зокрема, українські Сили оборони в листопаді застосували безпілотники для ударів по російських нафтопереробних заводах щонайменше 14 разів. Крім того, були атакувані танкери та нафтові термінали.