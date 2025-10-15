Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы во временно оккупированной Феодосии. Фото:

https://racurs.ua/n209691-vsu-udarili-po-voennym-celyam-rf-na-okkupirovannyh-territoriyah-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях Росії.

Підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства «Морской нефтяной терминал» у тимчасово окупованій Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа. Про це Генеральний штаб ЗСУ 15 жовтня повідомив у Telegram.

Зазначається, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні пального для окупаційних військ. На нафтобазі могло зберігатися майже 193 тис. куб. м. нафтопродуктів.

Також, як поінформували в Генштабі, в ніч на 14 жовтня українські війська уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні в окупованому Криму, пункт управління БпЛА в Олешках на території окупованих районів Херсонщини та склад боєприпасів у районі Макіївки на окупованій Донеччині.

Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії рф проти України, триває, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, моніторингові пабліки інформували, що в ніч на 13 жовтня дрони спричинили пожежу на нафтобазі у Феодосії. Масштаби пожежі було видно навіть з космосу — теплові сигнатури показували клуби розпеченого повітря над містом та над морем.