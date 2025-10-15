Ракурсhttps://racurs.ua/
Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы во временно оккупированной Феодосии. Фото:
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях Росії.
Підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства «Морской нефтяной терминал» у тимчасово окупованій Феодосії. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа. Про це Генеральний штаб ЗСУ 15 жовтня повідомив у Telegram.
Зазначається, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні пального для окупаційних військ. На нафтобазі могло зберігатися майже 193 тис. куб. м. нафтопродуктів.
Також, як поінформували в Генштабі, в ніч на 14 жовтня українські війська уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні в окупованому Криму, пункт управління БпЛА в Олешках на території окупованих районів Херсонщини та склад боєприпасів у районі Макіївки на окупованій Донеччині.
Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії рф проти України, триває, — наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, моніторингові пабліки інформували, що в ніч на 13 жовтня дрони спричинили пожежу на нафтобазі у Феодосії. Масштаби пожежі було видно навіть з космосу — теплові сигнатури показували клуби розпеченого повітря над містом та над морем.