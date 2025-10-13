Новини
Масштабна пожежа у Феодосії. Фото: соцмережі

Дрони атакували нафтобазу в окупованій Феодосії — спалахнула масштабна пожежа

13 жов 2025, 09:26
Вибухи гриміли в тимчасово окупованому Криму у ніч на 13 жовтня.

БпЛА атакували нафтобазу в Феодосії. Там спалахнула масштабна пожежа. Горять щонайменше три резервуари. Поблизу об'єкта фіксується багато пожежних машин. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

Атаку підтвердив кримський гауляйтер Сергій Аксьонов. Представник окупаційної влади заявив, що місцева ППО нібито збила 20 дронів. Про постраждалих та руйнування він нічого не сказав.

Тим часом моніторинговий проект «Кримський вітер» поінформував, що пожежу на нафтобазі у Феодосії видно з космосу. Про це свідчать супутникові знімки.

Зазначається, що масштаби пожежі вражають — теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом та над морем.

Нагадаємо, на початку місяця в тимчасово окупованому Криму посилили обмеження на продаж палива. Загарбники запровадили обмежень на обсяг продажу палива — не більше 30 літрів «в одні руки».

Джерело: Ракурс


