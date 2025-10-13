Новини
Ракурс
Дрони вдарили по підстанції «Сімферополь». Фото: «Кримський вітер»

Дрони вдарили по підстанції «Сімферополь» в окупованому Криму

13 жов 2025, 11:25
Безпілотники атакували Сімферопольську ТЕС в окупованому Криму.

Вибухи на півострові прогриміли в ніч на 13 жовтня. Згодом пожежу зафіксували у районі електропідстанції «Сімферополь» 330 кВ, що є ключовим вузлом для енергопостачання Криму. На значній частині Криму відключено мобільний інтернет, також північ півострова практично всю ніч була знеструмлена. Перебої з електропостачанням досі фіксуються у Сімферополі та у Феодосії. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Місцеві мешканці кажуть, що дим від пожежі несе на Строгонівку. Окупанти змінили маршрути руху низки приміських автобусів й перекрили траси до Сімферополя.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявило, що на ніч протиповітряна оборона «збила» 103 російські безпілотники.

Нагадаємо, у ніч на 13 жовтня БпЛА атакували нафтобазу в окупованій Феодосії. Там спалахнула масштабна пожежа. Горіли щонайменше три резервуари, а саму пожежу було видно навіть з космосу.

Джерело: Ракурс


