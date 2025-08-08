Новини
Пожежа біля підстанції «Титан». Фото:

Пожежа біля підстанції «Титан» спалахнула в Криму після атаки дронів

8 сер 2025, 10:53
Пожежі виникли в районі електропідстанції «Титан» в Армянську.

Вночі у п’ятницю, 8 серпня, у районі Перекопського валу в окупованому Криму працювала російська протиповітряна оборона. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі в цьому районі. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Тут знаходиться електропідстанція 220 кВ «Титан». Чи була вона уражена, невідомо, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, електропідстанція «Титан» в Армянську є одним із ключових енергетичних об'єктів півночі окупованого півострова й забезпечує світлом промислові підприємства, зокрема хімічний завод «Кримський Титан».

Підстанція працює відіграє стратегічну роль у функціонуванні енергосистеми анексованого регіону. Вона розташована біля Перекопського валу, який є важливим транспортним та інфраструктурним вузлом.

Нагадаємо, 4 серпня безпілотники СБУатакували на військовий аеродром «Саки», який є ключовою авіабазою росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару по території летовища було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один — пошкоджено.

