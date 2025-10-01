В окупованому Криму посилили обмеження на продаж палива

В окупованому Криму посилили обмеження на продаж паливаhttps://racurs.ua/ua/n209433-v-okupovanomu-krymu-posylyly-obmejennya-na-prodaj-palyva.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму посилили обмеження на продаж палива.
Про це сьогодні, 1 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
29 жовтня, Аксьонов повідомив про запровадження обмежень на обсяг продажу палива — не більше 30 літрів «в одні руки».
Сьогодні він заявив, що ухвалені окупантами заходи «поки що не дозволяють повністю вирівняти ситуацію з наявністю необхідного обсягу автомобільного палива на АЗС Криму».
Ухвалено рішення про обмеження обсягу продажу палива — не більше 20 літрів в одні руки, — зазначив він.
Також Аксьонов пообіцяв, що до кінця дня 3 жовтня буде озвучена «інформація про організацію стабільних поставок необхідного обсягу палива».
Наприкінці вересня Аксьонов заявив, що перебої з паливом у Криму виникли через «зниження обсягів виробництва на російських нафтопереробних заводах».
Нагадаємо, останнім часом українські безпілотники регулярно атакують НПЗ країни-агресора. Так, в ніч на сьогодні було завдано удару по нафтопереробному заводу в російському Ярославлі.