В окупованому Криму обмежили продаж бензину

В окупованому Криму обмежили продаж бензинуhttps://racurs.ua/ua/n209379-v-okupovanomu-krymu-obmejyly-prodaj-benzynu.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму запровадили обмеження на продаж бензину «в одні руки».
Про це повідомляє видання «Коммерсант» з посиланням на очільника окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова.
З сьогоднішнього дня запроваджується обмеження на обсяг продажу палива — не більше 30 літрів в одні руки. Прошу кримчан не купувати бензин наперед і здійснювати заправку транспортних засобів у звичайному режимі, — заявив він.
За словами Аксьонова, обмеження діятимуть протягом найближчого місяця.
Також він пообіцяв, що на сайті так званого «міністерства палива та енергетики Криму» публікуватимуть актуальні адреси АЗС, на яких є наявне паливо.
Раніше обмежили продаж бензину — по 30 літрів «в один автомобіль або одну каністру» вже запровадили в окупованому Севастополі.
Джерело: «Коммерсант»