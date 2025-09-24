На автозаправках в окупованому Криму повністю зник бензин. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209291-benzyn-povnistu-znyk-na-azs-v-okupovanomu-krymu-foto.html

Ракурс

На автозаправках в окупованому Криму повністю зник бензин.

На АЗС немає навіть найдорожчої марки А100. Ситуація з пальним на півострові ускладнювалася впродовж останніх 10 днів і сьогодні досягла своєї кульмінації. Це свідчить про бензиновий колапс у регіоні. Про це пише «Крим.Реалії» з посиланням на місцевого правозахисника й активіст кампанії #LiberateCrimea.

Раніше так званий голова російського уряду Криму Юрій Гоцанюк заявляв, що дефіцит бензину виник через тимчасове зниження обсягів виробництва на частині нафтопереробних заводів РФ, постачання палива до Криму скоротилося.

Нагадаємо, Сили оборони України регулярно атакують нафтопереробні заводи на території Росії. Зокрема, б’ють і по тих НПЗ, які є ключовими для постачання пального до півдня країни-агресора, анексованого Криму, фронту та окупованих територій півдня і сходу України.

У липні російська влада запроваджувала повну заборону на вивезення бензину з країни, щоб «охолодити» паливний ринок, де ціни з початку року злетіли 30% і ледь не переписали історичні максимуми, зафіксовані у 2023 році.

Джерело: «Крим.Реалії»