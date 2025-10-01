Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Фото:

Ракурс

Дрони атакували нафтопереробний завод у російському Ярославлі.

Вранці у середу, 1 жовтня, спалахнула пожежа на території НПЗ, а величезний стовп диму видно здалеку. Попередньо відомо, що горить установка ВТ-6 — один із ключових технологічних вузлів комплексу первинної переробки нафти. Її зупинка може істотно вплинути на виробничі можливості нафтозаводу. Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Як відомо, Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ «Славнефть-ЯНОС») працює з 1961 року та входить до числа найбільших підприємств Росії у сфері переробки нафти. Щороку він переробляє майже 15 млн т нафти щорічно.

Цей НПЗ має стратегічне значення, бо забезпечує паливом не лише центральну частину РФ, але й постачає продукцію для потреб російської армії. Підприємство розташоване за 700 км від державного кордону.

Нагадаємо, 26 вересня Сили оборони України уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Цей НПЗ виробляє здебільшого бензини, дизель та авіагас, а річний об'єм переробки складає близько 6,25 млн т/рік. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.