Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського НПЗ у РФ

Сили оборони знову вразили Афіпський НПЗ у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209335-genshtab-zsu-pidtverdyv-urajennya-afipskogo-npz-u-rf.html

Ракурс

У Краснодарському краї РФ уражено Афіпський НПЗ.

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ,

В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що цей НПЗ виробляє здебільшого бензини, дизель та авіагас. Річний об'єм переробки складає близько 6,25 млн тонн/рік, завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.