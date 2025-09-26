Новини
Ракурс
Сили оборони знову вразили Афіпський НПЗ у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського НПЗ у РФ

26 вер 2025, 14:18
У Краснодарському краї РФ уражено Афіпський НПЗ.

Про це сьогодні, 26 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ,

В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що цей НПЗ виробляє здебільшого бензини, дизель та авіагас. Річний об'єм переробки складає близько 6,25 млн тонн/рік, завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Підтверджено влучання та пожежу. Ступінь та деталі ураження уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


