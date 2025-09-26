Афіпський НПЗ був знову атакований безпілотниками, фото: Astra

https://racurs.ua/ua/n209330-bezpilotnyky-vnochi-znovu-atakuvaly-afipskyy-npz-u-krasnodarskomu-krayi-rf-video.html

Ракурс

У Краснодарському краї РФ в ніч на сьогодні, 26 вересня, був знову атакований Афіпський НПЗ.

Про це повідомляє місцева влада.

У місцевому оперативному штабі вже традиційно заявили про «уламки безпілотника», які впали на одну з установок, внаслідок чого виникла пожежа. Стверджується, що пожежу вже загасили, постраждалих немає.

Обʼєми переробки на цьому НПЗ становлять 6,25 мільйонів тонн нафти на рік.

До цього Сили оборони України вже атакували Афіпський НПЗ в ніч на 28 серпня.